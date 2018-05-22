Сочи, Краснодарский край, 22 мая, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Шаг за шагом президент США Дональд Трамп добивался того, что в Европе стали больше беспокоиться о проблемах в отношениях с США, чем с Россией. Почему визит Ангелы Меркель в Сочи вызвал большой интерес как в России, так и в Германии, рассказывает редактор Станислав Стремидловский.

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Решение Дональда Трампа о выходе из сделки с Ираном и угроза торговой войны между США и ЕС заставляют европейских лидеров прилагать больше усилий к поиску решений региональных проблем. Поэтому обсуждение в Сочи между Владимиром Путиным и Ангелой Меркель коснулось как аспектов глобального развития, так и проблем самой Европы, в частности Донбасса и Украины. Но попытки соблюдать баланс, угождая США, усложняют задачу для немецкого канцлера. Оппозиция в лице «Альтернативы для Германии», приобретающая все больший вес в глазах избирателей, требует большего внимания в отношении России.

Политика же США, требующих отказаться от многих взаимовыгодных для России и Германии аспектов взаимодействия, работает не только против германской экономики, но и на раскол европейского единства. Почему результат действий Трампа видится именно таким?

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