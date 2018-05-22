Южно-Сахалинск, 22 мая, 2018, 06:54 — ИА Регнум. Странный заголовок, выбранный ИНОСМИ, создает ложное впечатление у читателя. Стоит ли вводить в заблуждение тех, кто интересуется важной темой взаимоотношений России и Японии, рассказывает доктор исторических наук, обозреватель ИА REGNUM Анатолий Кошкин.

Sakhalin.gov.ru Сахалин

Выбранный ИНОСМИ заголовок для переводной статьи японского автора создает впечатление о провальном положении дел на российском Дальнем Востоке. Как иначе можно понять «Бедный Сахалин, обласканный Японией»? А ведь в самой статье в «Хоккайдо симбун» речь идет совсем о другом. Рассматривается перспектива развития торговли с Россией, указывается большая роль, которую может сыграть сахалинский завод сжиженного газа. Еще бы, ведь транспортное плечо получается совсем крошечным, а мощность завода такова, что уже сейчас он сможет обеспечить до 10% потребности японской экономики в газе.

В статье «Хоккайдо симбун» рассматривается повысившаяся надежность России как торгового партнера, всерьез взявшегося за развитие Сахалина, о чем свидетельствует рост числа его жителей. Так не стоит ли ИНОСМИ повнимательнее отнестись к соответствию своих заголовков описываемой теме? Особенно такой важной.

Читайте статью «Бедный Сахалин». Коллеги из ИНОСМИ, поаккуратнее, пожалуйста и другие материалы Анатолия Кошкина о Курилах.