Душанбе, 22 мая, 2018, 06:03 — ИА Регнум. Принцип постепенного выдавливания из народной памяти великих событий истории взят на вооружение властью Таджикистана. О том, как шаг за шагом через умолчание великая война стирается из народной памяти, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Маргарита Князева.

Великая Отечественная война 1941-1945 годов

Начинается всё с отказа называть войну Отечественной, путь, который уже опробован на постмайданной Украине. Там это закономерный процесс, если учесть, что свою родословную нынешние украинские неонацисты ведут от тех, кто прислуживал фашистам. В Таджикистане уже были попытки в прошлом году запретить портреты на шествии Бессмертного полка под предлогом того, что это «противоречит исламской традиции».

Так, мелкими, казалось бы, придирками и умолчаниями власти стараются вытравить память об Отечественной войне, мешающей нынешней ставке на местные национализмы вместо объединения народов.

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