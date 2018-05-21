Вашингтон, 21 мая, 2018, 22:12 — ИА Регнум. Администрация президента США Дональда Трампа ввела новые экономические санкции против Венесуэлы — сообщается, что санкции запрещают гражданам США покупать дебиторскую задолженность страны, 21 мая передает агентство Reuters.

Efecto Eco Протесты в Венесуэле

Отметим, объявление о новых санкциях против «коррумпированных чиновников» Венесуэлы прозвучало сразу после заявлений госсекретаря США Майка Помпео и вице-президента Майка Пенса с осуждением президентских выборов в латиноамериканской стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 21 мая, вице-президент Пенс заявил, что выборы в Венесуэле «не были ни свободными, ни демократичными», и пообещал, что США «не будут сидеть сложа руки». Госсекретарь Помпео выступил с угрозой «предпринять меры» для «восстановления демократии» в Венесуэле, народ которой избрал президентом Николаса Мадуро.

Читайте также: «Мы не будем сидеть сложа руки!» — вице-президент США угрожает Венесуэле