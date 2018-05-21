Вашингтон, 21 мая, 2018, 22:08 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео в ходе встречи с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили пообещал кавказской стране «возможность членства» в НАТО и осудил «силовое вторжение России в Грузию» в 2008 году, 21 мая передает агентство Reuters.

Osinform.org Жилой дом в Цхинвале после артиллерийского обстрела. 2008

«Соединенные Штаты безоговорочно осуждают оккупацию Россией грузинской земли. Силовое вторжение России в Грузию является явным нарушением международного мира и безопасности», — заявил Помпео на открытии переговоров с премьер-министром Грузии в Вашингтоне.

Напомним, 8 августа 2008 года войска Грузии по приказу «американского» президента Михаила Саакашвили вторглись на территорию Южной Осетии, совершили убийство российских миротворцев и подвергли артиллерийскому обстрелу мирный город Цхинвал. В ответ на агрессию Грузии Россия ввела в Южную Осетию войска, которые позднее были отведены назад — через некоторое время после бегства грузинских военных.