Чебоксары, 21 мая, 2018, 21:44 — ИА Регнум. В Чебоксарской агломерации продолжают активно вести дорожные работы в рамках проекта"Безопасные и качественные дороги». Планируется привести в порядок 73 объекта протяженностью 143 км, сообщает ИА REGNUM.

Пресс-служба администрации Чебоксар Ремонт улицы Маршака в Чебоксарах

Объем финансирования составляет 1,46 млрд рублей: 730 млн рублей выделено из федерального бюджета, 611 млн рублей — из республиканского, 120 млн рублей — из бюджетов городов и районов. Ожидаемый результат — повышение качества дорожного покрытия и увеличение безопасности участников дорожного движения.

Пресс-служба администрации Чебоксар Работает дорожная техника

На прошлой неделе в активной работе подрядных организаций были 10 объектов. Продолжается монтирование новых бордюров вдоль проезжей части проспекта Тракторостроителей. На улице Лебедева подрядная организация осуществляет установку бортовых камней и поднятие коммуникационных люков. На 30-й дороге продолжается фрезерование и укладка выравнивающего слоя асфальтобетона, поднятие люков. На улице 324-й Стрелковой дивизии продолжается подготовка основания под бортовые камни. На проезде от проспекта Ленина до улицы Энгельса идет асфальтирование тротуаров.

Продолжаются работы на улицах Маршака и Яблочкова — устройство выравнивающего слоя и монтаж бортовых камней. На Московском проспекте начата холодная регенерация на участке от улицы Афанасьева до Московского моста. На местных проездах началась уборка мусора.

Кроме того, в апреле начат ремонт 35 чебоксарских улиц общей протяженностью 35 км. В перечень дорог к ремонту в 2018 году включены 37 улиц частного сектора Чебоксар общей площадью 60,7 тыс. кв. метров.

17 апреля глава администрации столицы Чувашии Алексей Ладыков проинспектировал дорожно-ремонтные работы. Он обратил внимание, что подрядчик из ПАО «Дорисс» не только уложил асфальт на местном проезде от проспекта Ленина до улицы Энгельса, но и выполнил ямочный ремонт на прилегающих тротуарах. Так же ответственно отнестись к родному городу он попросил и других подрядчиков: при необходимости обустроить твердое покрытие на площадках для контейнеров ТБО, закрыть асфальтовой крошкой выбоины и ямы за съездами ремонтируемых дорог.

Пресс-служба администрации Чебоксар Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков инспектирует дороги

В Новочебоксарске по проекту «Безопасные и качественные дороги» ведутся работы на улицах Коммунальная, Строителей, переулке Школьный. Ремонт дороги по улице Коммунальная близится к завершению, ремонтные работы на дороге по улице Строителей осуществлены на 50%. 65% работ по ремонту дороги выполнены и на улице Терешковой. Также активно ведутся работы по улице Коммунистическая, на переулке Химиков и в дальнейшем будут продолжены по улицам Заводская, Речная, Речному бульвару, переулку Энергетиков.

В Чебоксарском и Моргаушском районах к ремонту дорог приступят 1 июня. В Чебоксарском районе начать дорожные работы планируют с автодороги «Кугеси — Икково — Ямбарусово». Всего в районе приведут в нормативное состояние 20 объектов. Еще 4 объекта в рамках проекта будут отремонтированы в Моргаушском районе.

Пресс-служба администрации Чебоксар Проезд от проспекта Ленина до улицы Энгельса

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Чувашии на развитие дорожной сети предусмотрено в 2018 году «как никогда много» бюджетных инвестиций — не менее 7,7 млрд рублей. В том числе по линии Росавтодора на строительство и ремонт дорог федерального значения планируется направить 2,7 млрд рублей, ещё более 5 млрд рублей составят средства дорожного фонда республики. В числе приоритетных федеральных проектов — завершение строительства Цивильского моста и строительство эстакады к мосту через Суру.