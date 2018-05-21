Лос-Анджелес, США, 21 мая, 2018, 22:07 — ИА Регнум. Бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель решили снимать фильмы и сериалы — президентская чета заключила соответствующий контракт с компанией Netflix, 21 мая передает агентство Reuters.

John Althouse Cohen Мишель и Барак Обама

«Мы с Мишель очень рады сотрудничать с Netflix. Мы надеемся культивировать и ценить талантливые, вдохновляющие, творческие голоса, которые могут способствовать большему сопереживанию и взаимопониманию между народами, помогать им делиться своими историями со всем миром», — говорится в заявлении бывшего президента.

Сеть онлайн-вещания сериалов, фильмов и телешоу Netflix насчитывает 125 млн подписчиков по всему миру. Наиболее популярным сериалом Netflix является печально известный «карточный домик» с Кевином Спейси в главной роли.