Киев, 21 мая, 2018, 21:32 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины получили задачу «затянуть петлю» вокруг Донецка — столицы Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня, 21 мая, сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в ВСУ.

ИА Красная Весна Донецк. ДНР

Напомним, вечером 20 мая подразделения ВСУ предприняли попытку наступления на позиции войск ДНР на окраине населенного пункта Горловка. Пресс-центр операции объединённых сил (ООС — формат украинской карательной операции в Донбассе, пришедший на смену АТО) сообщил, что украинские военные взяли в плен троих бойцов ДНР, а ещё одного убили.

В свою очередь, в Донецке информацию о пленных подтвердили, но при этом сообщили, что в ходе боя погибли несколько украинских военных. Пресс-центр ООС информацию о погибших украинских силовиках, конечно же, опроверг.

Один из старших офицеров штаба ООС рассказал украинскому изданию, что Горловка рассматривается силовиками как наиболее выгодное направление для «затягивания петли» вокруг Донецка.

По словам этого офицера, украинские силовики намерены попытаться занять высоты вокруг Горловки, чтобы простреливать весь город, и тогда войска ДНР будут вынуждены его покинуть.

«Смысла там погибать нет — все как на ладони. Соответственно, Горловка — это стратегический плацдарм для наступления на Дебальцево и Енакиево. Таким образом, стягивается петля вокруг Донецка», — рассказал офицер штаба ООС.