Ереван, 21 мая, 2018, 21:21 — ИА Регнум. Досрочные выборы по-прежнему остаются приоритетом для нового правительства Армении. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в беседе с журналистами сегодня, 21 мая, после церемонии принесения присяги в резиденции президента Армении.

primeminister.am Никол Пашинян

На вопрос о том, почему его команда также говорит о долгосрочных программах при том, что ранее Пашинян говорил, что приоритетом для его правительства будет подготовка досрочных парламентских выборов, глава правительства ответил: «Проведение досрочных выборов по-прежнему является для нас приоритетом, но это не означает, что это единственная задача, которую мы должны решить. Правительство должно нормально действовать. У правительства были и будут долгосрочные и краткосрочные программы. В конце концов, в выборах будет участвовать это правительство. В каком формате — это другой вопрос», — отметил Пашинян.

По его словам, важны не сроки проведения досрочных выборов, а сроки осуществления необходимых реформ. Он также отметил, что, проект реформированного Избирательного кодекса, возможно, будет представлен уже в конце июня.

Ранее Пашинян не исключил, что досрочные парламентские выборы в Армении могут состояться уже в этом году.