Ханты-Мансийск, 21 мая, 2018, 21:10 — ИА Регнум. В аэропорту Сургута (Югра) к административной ответственности привлечён гражданин одной из стран ближнего зарубежья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу.

Deorditsa Шаманский бубен

Инцидент произошёл ещё рано утром 17 мая. Нетрезвый гражданин собирался улетать к себе домой после ударной работы вахтовым методом. Но на борт самолёта его не пустили. Что, видимо, и спровоцировало иностранца на дебош. Металлической скамейкой он разбил стеклянную дверь международного сектора, а в музейной зоне сорвал несколько баннеров, а также повредил экспонат в виде корабля и бубен шамана.

Его уже привлекли по двум статьям КоАП России: за мелкое хулиганство и за появление в общественных местах в состоянии опьянения. Также он должен возместить причинённый ущерб.

Отметим, подобный случай не единственный. В Санкт-Петербурге на рейс не допустили пьяного 51-летнего гражданина, который хотел улететь в Караганду. Теперь ему предстоит ответить по уголовной статье — за оскорбление сотрудников полиции, сообщает СКР.