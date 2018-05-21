Госдума утвердит контрсанкционные полномочия
Москва, 22 мая, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Сегодня, 22 мая, Госдума намерена принять в третьем чтении закон об ответе России на санкции недружественных стран, сообщает ИА REGNUM.
«Считаем, что нам необходимо предоставить полномочия президенту, правительству РФ для того, чтобы защитить интересы России, защитить права и свободы наших граждан, безопасность нашей страны, законопроект предоставляет такие полномочия главе государства и правительству», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Документ дает широкие полномочия правительству РФ по согласованию с президентом РФ вводить запрет или ограничения на ввоз товаров и сырья или их экспорт с территории страны. Президент РФ по представлению правительства сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами, а также организациями, находящимися прямо или косвенно под юрисдикцией недружественных стран.
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Президент сможет ввести запрет или ограничение для организаций, находящихся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных иностранных государств, на участие в госзаказе и приватизации.
В перечне контрсанкционных мер значится указание на то, что президент РФ вправе принимать «иные меры» воздействия.