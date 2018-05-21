Москва, 22 мая, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Сегодня, 22 мая, Госдума намерена принять в третьем чтении закон об ответе России на санкции недружественных стран, сообщает ИА REGNUM.

Полина Волхова ИА REGNUM Государственная дума

«Считаем, что нам необходимо предоставить полномочия президенту, правительству РФ для того, чтобы защитить интересы России, защитить права и свободы наших граждан, безопасность нашей страны, законопроект предоставляет такие полномочия главе государства и правительству», — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Документ дает широкие полномочия правительству РФ по согласованию с президентом РФ вводить запрет или ограничения на ввоз товаров и сырья или их экспорт с территории страны. Президент РФ по представлению правительства сможет накладывать запрет или приостанавливать международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами, а также организациями, находящимися прямо или косвенно под юрисдикцией недружественных стран.

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Президент сможет ввести запрет или ограничение для организаций, находящихся под прямой или косвенной юрисдикцией недружественных иностранных государств, на участие в госзаказе и приватизации.

В перечне контрсанкционных мер значится указание на то, что президент РФ вправе принимать «иные меры» воздействия.