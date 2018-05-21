Вашингтон, 21 мая, 2018, 21:05 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео осудил «несправедливые» выборы в Венесуэле и пригрозил вмешательством во внутренние дела латиноамериканской страны, 21 мая передает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выбор народа. Венесуэла

Согласно заявлению Помпео, Соединенные Штаты «предпримут решительные экономические и дипломатические действия в поддержку восстановления демократии» в Венесуэле.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий лидер Венесуэлы Николас Мадуро одержал победу на состоявшихся 20 мая президентских выборах в стране. За Мадуро проголосовали 68% избирателей.