Москва, 22 мая, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 22 мая, Госдума обсудит кандидатуру Алексея Кудрина на пост председателя Счетной палаты, сообщает ИА REGNUM. Его кандидатура стала основной среди предложенных думскими фракциями.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

Госдума ранее досрочно прекратила полномочия Татьяны Голиковой на посту главы СП.

Читайте также: Татьяна Голикова прослезилась, прощаясь с Госдумой и Счетной палатой

Фракции предложили президенту для внесения в Госдуму четыре кандидатуры — «Единая Россия» выдвинула Кудрина, КПРФ — первого заместителя председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрия Синельщикова, ЛДПР — аудитора Счетной палаты Максима Рохмистрова, «Справедливая Россия» — председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

Вместе с тем после представления президентом РФ Владимиром Путиным кандидатуры Кудрина о его поддержке заявила не только «Единая Россия», но и «Справедливая Россия». ЛДПР намерена принять решение по его кандидатуре непосредственно перед голосованием. КПРФ приняла решение поддержать своего кандидата — Синельщикова.