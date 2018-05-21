Тегеран, 21 мая, 2018, 20:47 — ИА Регнум. Президент Ирана Хасан Рухани прокомментировал желание Трампа навязать стране свои «порядки» — по его словам, «окончена эпоха», когда США могли это делать, 21 мая передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Хасан Рухани

«Кто ты для Ирана и мира? Сегодня мир не принимает Америку, чтобы принять решение о своем будущем, все страны независимы… Мы продолжим наш путь при поддержке нашей нации», — заявил Рухани в эфире иранского телевидения.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе Соединенных Штатов из «ядерной сделки» 2015 года и заявил о новых санкциях против Ирана. Стратегия «самых жестких санкций в истории» уже была озвучена госсекретарем США Майком Помпео.