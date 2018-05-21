Калининград, 21 мая, 2018, 20:50 — ИА Регнум. В Калининграде жильцам хрущёвки, отреставрированной в псевдоготическом стиле, отключили газ и горячую воду. Речь идет о доме № 10−14 на Ленинском проспекте, расположенном на протокольном маршруте ЧМ-2018.

Newsbalt.ru Отреставрированные калининградские хрущёвки в немецком стиле

«Когда строители ушли, в доме радовались, но, оказалось, рано. На первом этаже почувствовали запах газа. ЖЭУ проверило вентиляцию. Выяснилось, что во многих квартирах нулевая либо обратная тяга, потому что вентиляционные каналы дома завалены строительным мусором. Жильцы подозревают, что причина нерабочего состояния каналов может быть и в неправильном проекте реконструкции крыши», — пишет еженедельник «АиФ-Калининград».

Газ отключили ещё 30 марта, и вот уже почти два месяца горожане вынуждены готовить еду и греть воду на электроплитках, купленных по весне.

Проблему неработающей вентиляции устраняет управляющая компания «ЖЭУ-7», однако, по словам жильцов, рабочие лишь создают видимость работы.

«Работают два-три человека. Сегодня около 16:00 уехали. Почему до конца дня не трудятся, если ситуация аварийная?» — задаются вопросами жильцы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что к ЧМ-2018 в центре Калининграда были отремонтированы фасады нескольких хрущёвок. Российские и зарубежные архитекторы скептически отнеслись к подобной реновации.

Так, британский архитектор Кэролин Стил, побывав в Калининграде минувшей весной, заявила, что здания должны быть красивыми и функциональными, и «не обязательно, чтобы они были винтажными и с какими-то кренделями». Польский урбанист Куба Снопек сказал, что такие хрущёвки «смотрится гротескно».