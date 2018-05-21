Рамалла , 21 мая, 2018, 21:07 — ИА Регнум. Протестующие палестинцы атаковали транспорт дипломатической миссии США на Западном берегу реки Иордан, 21 мая передает агентство Associated Press.

English.pnn.ps Палестина

Сообщается, что автомобиль, принадлежащий консульству США в Иерусалиме, был окружен толпой протестующих и забросан яйцами. Никто из сотрудников дипмиссии США не пострадал.

Напомним, в ходе подавления протеста палестинцев в связи с открытием посольства США в Иерусалиме 14 мая на границе Израиля и сектора Газа погиб 61 человек, более 2000 палестинцев получили ранения.