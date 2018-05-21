Москва, 21 мая, 2018, 20:07 — ИА Регнум. Алексей Кудрин уверен, что его связи в среде государственных служащих и бизнес-сообщества никак не помешают ему исполнять обязанности главы Счетной палаты. Такое заявление Кудрин сделал сегодня, 21 мая, на заседании комитета по регламенту Государственной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

Кудрин подчеркнул, что государственная служба обязывает необходимо быть чрезвычайно строгим в реализации её предписаний.

«Это одна из тем, которые я не поднял сегодня, но это важная тема. Татьяна Алексеевна Голикова говорила, как сложно добиться реализации исполнений Счетной палаты. И ей удавалось из года в год поднимать уровень прозрачности в том числе», — отметил Кудрин.

Когда Кудрину задали вопрос, сможет ли он объективно проводить проверки деятельности вице-премьеров России, с которыми он тесно знаком, или своих учеников, которые занимают посты в правительстве, в качестве примера своей решительности в этом вопросе Кудрин вспомнил о ситуации 1996 года, когда он переехал из Петербурга в Москву и стал начальником контрольного управления президента.

«Прозрачность — это было не очень принято у нас в стране. Были неприкасаемые по проверкам. Тогда мы впервые открыли возможность, провели проверки МВД и Министерства обороны. Тогда результаты этих проверок были засекречены и носили характер государственной тайны по ряду вопросов, но сейчас время прошло, и я могу сказать, что в результате проверки в МВД 40 генералов были смещены или понижены в должности», — поведал Кудрин.

Напомним, 22 мая Государственная дума рассмотрит вопрос о назначении Кудрина председателем Счетной палаты. Кандидатуру Кудрина на рассмотрение нижней палаты парламента внес президент России Владимир Путин.

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