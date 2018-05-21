Вашингтон, 21 мая, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Государственный департамент США «решительно осудил» референдум в Бурунди из-за «преследований и репрессий» в отношении оппозиции и противников голосования, 21 мая передает агентство Reuters.

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«Многочисленные случаи преследований и репрессии в отношении противников референдума в месяцы, предшествующие голосованию, способствовали созданию атмосферы страха и запугивания», — говорится в заявлении Госдепа.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая на референдуме граждане Бурунди проголосовали за внесение поправок в конституцию, которые позволят действующему президенту Пьеру Нкурунзизе избираться еще на два семилетних срока подряд.