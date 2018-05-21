Москва, 21 мая, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Россельхознадзор зафиксировал увеличение случае выявления антибиотиков в животноводческой продукции из Аргентины. Об этом 21 мая сообщает пресс-служба российского ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Laurel F Коровы на пастбище

Как сообщается, замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков сегодня провёл встречу с главой департамента по охране здоровья животных Аргентины Рикардо Мареска на полях 86-й Генеральной сессии Международного эпизоотического бюро в Париже.

В ходе встречи была выражена обеспокоенность российской стороны в связи с «резким увеличением количества выявлений антибиотиков (в том числе тетрациклиновой группы) в поступающей из Аргентины животноводческой продукции».

Как заявил Савенков аргентинскому коллеге, «в случае продолжения обнаружения в аргентинской продукции запрещённых и вредных веществ, Россельхознадзор будет вынужден ввести меры ограничительного характера».

Отмечается, что представители Аргентины проинформировали российскую сторону о применяемой в республике системе ветеринарного контроля, в том числе об обязательном лабораторном государственном мониторинге выпускаемой животноводческой продукции.

В ближайшее время Буэнос-Айрес готов передать Москве результаты расследований по указанным нарушениям и представить в Россельхознадзор информацию о принятых мерах по контролю за количеством антибиотиков в продукции аргентинских предприятий и недопущению поставок на российский рынок недоброкачественной продукции, сообщает ведомство.