Ярославль, 21 мая, 2018, 19:56 — ИА Регнум. Ярославская активистка Елена Богданова опубликовала видеозаписи, сделанные вблизи свалки «Скоково». На одной из них, как говорит в комментарии автор записи, ручей ядовитого фильтрата течет прямо в реку Нору, которая далее впадает в Волгу. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Группа «Московский мусор в Ярославской области» в Facebook Река Нора периодически темнеет

«В пятницу вода в реке Нора была чистой и прозрачной. Местная жительница метко сказала, что «даже умыться хотелось этой водой». Сегодня цвет воды коричневый, пузыри на поверхности, местами видно дно», — таким текстом сопроводила первое видео от 20 мая Елена Богданова.

Второе появилось сегодня, 21 мая.

«Я сегодня с утра поехала в Росприроднадзор с желанием сдать на анализ отобранные пробы, но у меня их взять категорически отказались. Представитель движения «Правильное природопользование» Сергей Филимонов связался с региональным департаментом охраны окружающей среды, они предложили выделить специалиста, с которым можно будет съездить к полигону и взять анализы. И мы с этим сотрудником на машине туда поехали, прошли по полю. Ситуация такая: есть насосная станция, где фильтрат должен перекачиваться на тело полигона. От нее в ручей идут небольшие черные тубы — во время визита общественников на «Скоково» в апреле нам говорили, что они «лежат просто так». Однако, видимо, по ним насосом они перекачивают фильтрат в ручей, который находится за границами полигона. Он весело журчит и впадает в обводную канаву, которая раньше была создана для того, чтобы чистую очищенную воду с полигона сливать в речку Нору. Ну, а сейчас эта канава заполнена черным фильтратом. На расстоянии где-то 200 метров в эту черную канаву вливается речушка Нора. Она по объему раз в десять меньше канавы, до слияния с ней абсолютно чистая, камушки на дне видно», — рассказала Елена Богданова корреспонденту ИА REGNUM.

По словам Елены Богдановой, всё происходящее она вновь засняла на видео, вместе с сотрудником департамента они отобрали пробы воды в трех местах — в обводной канаве, в Норе до слияния с ней и после. Пробы сданы на анализы в лабораторию.

Группа «Московский мусор в Ярославской области» в Facebook Фильтрат попадает в Нору?

Группа «Московский мусор в Ярославской области» в Facebook Река Нора периодически темнеет

Снятое сегодня видео Елена Богданова разместила на своей странице, после чего на сайте правительства Ярославской области появился официальный релиз, в котором сказано, что по результатам анализов воды из реки Нора все показатели в норме, за исключением небольшого превышения по фосфатам.

Более того, старший государственный инспектор ЯО в области охраны окружающей среды Александр Борков заявил, что полигон по периметру оборудован обводной канавой, собирающей ливневые и дренажные сточные воды — так называемый фильтрат. Установлено, что данная канава не имеет гидрологической связи с поверхностными водными объектами.

То есть с рекой Норой фильтрат не соединяется.

Впрочем, это утверждение полностью расходится с данными Елены Богдановой, которая два дня подряд проводит видеосъемку на полигоне.

Что же касается несоответствия официальной информации о «полной безопасности» воды в Норе фото‑ и видеокадрам, где фильтрат в воде виден невооруженным взглядом, то тут можно найти только одно объяснение. Пробы для анализа, на который ссылается правительство, по всей видимости, брались несколько недель назад. Но те, кто живет рядом со свалкой, говорят о том, что фильтрат в Нору сливают в конце недели и после сильных дождей. Так что можно предположить: для официальных проб было выбрано относительно удачное время, когда в Нору долгое время не сбрасывали ядовитое вещество.