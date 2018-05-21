Вашингтон, 21 мая, 2018, 18:46 — ИА Регнум. Джина Хаспел 21 мая официально вступила в должность директора центрального разведывательного управления США, передаёт NBC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ЦРУ

Как сообщается, на церемонии в штаб-квартире ведомства нового главу ЦРУ привёл к присяге вице-президент США Майкл Пенс. Церемония прошла в присутствии президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео.

Напомним, 16 мая кандидатуру Джины Хаспел на должность директора ЦРУ большинством голосов утвердил сенат США.

Хаспел стала первой женщиной на посту главы центрального разведывательного управления. По данным американских СМИ, ранее Хаспел руководила секретной тюрьмой ЦРУ в Таиланде, где к подозреваемым в терроризме применялись пытки, в связи с чем против её назначения выступал ряд правозащитных организаций.

В начале мая в прессе появлялась информация о том, что Хаспел даже хотела снять свою кандидатуру в связи с возникшей дискуссией о её причастности к пыткам.

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