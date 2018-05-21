Нью-Йорк, США, 21 мая, 2018, 18:11 — ИА Регнум. Фондовый рынок США вырос после решения Соединенных Штатов и Китая не начинать «торговую войну» и заморозить взаимные ограничения на импорт, 21 мая передает агентство Reuters.

Эдгар Дега. Фондовая биржа (фрагмент). 1879

Открытие торгов на Уолл-стрит отметилось ростом промышленного индекса Dow Jones на 167,97 пунктов (0,68%), до 24.883,06 пунктов. Индекс S&P 500 на открытии торгов набрал 12,98 пунктов (0,48%) и вырос до 2725,95 пунктов. «Композитный» индекс Nasdaq набрал 52,00 пункта (0,71%) и вырос до 7406,34 пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, на переговорах в Вашингтоне, продолжавшихся с 17 мая, представители Китая и США решили заморозить «войну тарифов», развязанную президентом США Дональдом Трампом с конца марта. Китай пошел на значительное увеличение импорта из США.