Симферополь, 21 мая, 2018, 17:49 — ИА Регнум. Власти Республики Крым планируют вернуться к опыту создания коллективных аграрных хозяйств на полуострове. Об этом 21 мая заявил глава РК Сергей Аксёнов на заседании республиканского совета министров.

Советский плакат «Иди, товарищ, к нам в колхоз!»

«Уничтожение колхозов и совхозов — отрицательный пример того, как можно быстро развалить сельское хозяйство. Понятно, что каждый человек, даже имея пай, не в силах самостоятельно его обрабатывать… Возможно, стоит выкупить паи у людей и частников и вернуть их назад в государственную собственность, чтобы пойти опять по пути формирования коллективных хозяйств. Иначе ничего не получится», — подчеркнул глава РК.

По его словам, современный Крым в сельском хозяйстве только пытается достичь результатов 1989 года.

«Трактористов и комбайнёров не найти днём с огнём. Утеряна база обучения. Это всё надо восстановить, без этого ничего не будет… Каждый отдельно обрабатывать свой пай не сможет», — добавил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году на полуострове прогнозируют урожай зерновых культур не ниже прошлогодних показателей, а на развитие всей отрасли власти обещают потратить около 3,5 млрд рублей.

«У нас есть большая динамика в развитии зерновой группы, освоении пахотных земель. 436 тысяч гектаров мы отсеяли, озимые сегодня в хорошем состоянии. В прошлом году мы получили 1,7 миллиона тонн зерна. В этом планируем урожайность не ниже», — отмечал в начале года министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В частности, по его словам, на развитие сельского хозяйства полуострова из федерального и республиканского бюджетов будут выделены серьёзные средства: Республика Крым потратит 400 млн рублей, ещё более трех миллиардов рублей — федеральный бюджет.