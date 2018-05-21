Санкт-Петербург, 21 мая, 2018, 19:28 — ИА Регнум. Действующая петербургская дамба за семь лет работы доказала свою эффективность в деле предотвращения наводнений. Но в меняющихся природных и техногенных условиях одного Комплекса защитных сооружений (КЗС) городу уже недостаточно. На круглом столе в Санкт-Петербургском политехническом университете профильные эксперты обсудили пути повышения надежности защиты города от наводнений.

Dambaspb.ru КЗС (петербургская дамба)

Как рассказал заместитель генерального директора по эксплуатации КЗС Игорь Полищук, за семь лет работы дамбы было предотвращено 15 наводнений, самое продолжительное из которых (осенью 2015 года) длилось 41 час.

На этом позитив кончился, и эксперты перешли к обсуждению нарастающих проблем. Как сообщили ИА REGNUM участники конференции, сотрудники Политеха обратили внимание на высокую скорость подъема воды в Невской губе (при закрытых водопропускных сооружениях дамбы) в январе 2018 года. Этот рост может быть связан как с сокращением водной площади Невской губы (из-за намывов новых территорий), так и с высоким уровнем воды в Ладожском озере, откуда Нева несёт свои воды.

С учетом того, что растет уровень воды и в Балтийском море (плюс 8 см за последние десятилетия, прогноз — плюс 65 см к концу XXI века), эксперты предлагают, во-первых, разработать новую цифровую модель Невской губы (что позволит точнее предсказывать время и высоту подъема воды), и во-вторых — рассмотреть вопрос о строительстве еще одной защитной дамбы — со стороны Ладоги, в истоке Невы.

Сергей Кураев, руководитель проекта строительства Комплекса защитных сооружений в 1981—2011 годах, рассказал, что вопрос строительства «ладожской дамбы» рассматривался еще в 1970-х годах, но тогда победил «западный» вариант, и дамбу возвели в Финском заливе.

Теперь же, по мнению экспертов, уже нет выбора «или — или», городу нужны обе дамбы. Уровень воды растет, а Петербург «помогает» этому росту, намывая новые территории. Именно эти новые земли первыми попадут под удар водной стихии, если действующая дамба не справится с наводнением — что становится всё более вероятным. Вместе с ними под угрозой и многие другие приближенные к Неве районы города.

К тому же у городских властей и девелоперов есть планы по созданию дополнительных намывных территорий. Что, разумеется, приведет к еще большему повышению уровня воды. Чем больше в Петербурге собираются «намывать», тем больше нужна «ладожская дамба».

В любом случае, по мнению экспертов, в Невской губе должны быть введены ограничения на создание новых намывов. Они должны занимать не более 2% от площади зеркала водной поверхности. Кроме того, участники конференции в Политехе отметили, что Невской губе необходим особый природоохранный статус.