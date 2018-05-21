Великий Новгород, 21 мая, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Заместитель директора историко-документального департамента министерства иностранных дел России, доктор исторических наук Артём Рудницкий заявил, что сделка 1867 года между Российской империей и США по продаже Аляски была честной и выгодной обеим сторонам. Такое заявление Рудницкий сделал на российско-американской международной конференции «Диалог Форт Росс — встреча в России», которая проходит в Великом Новгороде.

Эммануэль Лютце. Подписание договора о продаже Аляски 30 марта 1867 года. Слева направо: Роберт С. Чу, Уильям Г. Сьюард, Уильям Хантер, Владимир Бодиско, Эдуард Стекль, Чарльз Самнер, Фредерик Сьюард

Рудницкий считает, что в последнее время в российском обществе о сделке по продаже Аляски стали говорить как о мошеннической, невыгодной для России. Он, как и другие историки-архивисты, пытается противостоять этой тенденции.

«Если подытожить, я бы сказал, что сделка по продаже была достаточно честной, объективно выгодной обеим сторонам и соответствующей международным нормам того времени», — сказал Рудницкий.

Он пояснил, что для Российской империи Аляска была нерентабельной колонией и в случае войны с Великобританией защитить её не было никакой возможности. Также Рудницкий отметил, что царское правительство изначально планировало выручить за продажу Аляски 5 млн американских долларов того времени, но в итоге удалось выручить 7 млн американских долларов. Деньги эти пошли на железнодорожное строительство.