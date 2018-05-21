Калуга, 21 мая, 2018, 17:27 — ИА Регнум. Следственными органами Калужской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней гражданки Китайской Народной Республики. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки). Как сообщил 21 мая корреспонденту ИА REGNUM старший следователь следственного отдела по городу Калуга СУ СК России по Калужской области Артём Чуйков, по версии следствия, 17 мая 2018 года подозреваемая попыталась договориться с сотрудниками УФСБ России по Калужской области об освобождении задержанных накануне 26 граждан Китая, которые нарушали режим пребывания на территории Российской Федерации и нелегально трудились на сельхозработах в Тарусском районе.

Калужское региональное управление СКР Подозреваемая во взяточничестве

Сначала женщина предложила двум сотрудникам популярные смартфоны, а затем — стоимость этих аппаратов в денежном выражении. Передача денежных средств осуществлялась под контролем сотрудников регионального УФСБ. При передаче сотруднику 100 тыс. рублей женщина была задержана с поличным.

«В связи с тем, что подозреваемая является гражданкой другого государства, для обеспечения производства расследования по факту дачи взятки судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», — заявил Чуйков.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году мошенники и коррупционеры причинили государству ущерб в размере 177,5 млрд рублей. Более половины этой суммы удалось вернуть в государственную казну.