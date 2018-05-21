Симферополь, 21 мая, 2018, 17:24 — ИА Регнум. Крымское управление ФАС оштрафовало унитарное предприятие «Крымские морские порты» почти на 800 тысяч рублей за расчёт стоимости швартовых операций по украинским тарифам. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

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«Нарушение выразилось в установлении стоимости выполнения швартовой операции, исходя из экономически и технологически не обоснованного применения поправочного коэффициента. Расчёт стоимости швартовой операции исчислялся на основании нормативно-правовых актов Украины», — отметили в пресс-службе крымского управления ФАС.

В ведомстве также пояснили, что стоимость швартового сбора на момент воссоединения Крыма с Россией составляла три тысячи рублей, что значительно меньше установленной предприятием расчётной стоимости — на момент выявления нарушения почти пять тысяч рублей.

«Нарушителю назначено административное наказание в виде штрафа в размере более 760 тыс. рублей», — подчеркнули в ФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо этого на полуострове продолжается борьба антимонопольной службы с местными нефтетрейдерами, которые продают плохой бензин по завышенным ценам.

Так, в 2017 году крымское управление ФАС заявило о борьбе против создания картелей в Крыму после того, как стало известно, что почти половина проб топлива, взятых на автозаправках Крыма, имеют серьёзные отклонения от норм. В начале октября Арбитражный суд Крыма оштрафовал пять крымских нефтетрейдеров на 129 миллионов рублей за картельный сговор, которые одновременно повысили розничные цены на заправках республики на бензин марок А-92, А-95 и дизельное топливо. 8 ноября руководитель управления ФАС по Крыму и Севастополю Тимофей Кураев был найден мёртвым в собственном доме.

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