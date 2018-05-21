Вашингтон, 21 мая, 2018, 17:33 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран столкнется с «самыми жесткими санкциями в истории» — в случае, если руководство страны откажется изменить внешнюю и внутреннюю политику, 21 мая передает агентство Reuters.

Mark Taylor Майк Помпео

Согласно заявлению Помпео, США надеются оказать давление на Иран совместно с «региональными союзниками». Санкции США, как и ожидалось, будут направлены не только на Иран, но и на всех его контрагентов, в том числе из Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из «ядерной сделки» 2015 года с Ираном и заявил о скором введении новых антииранских санкций. Решение Трампа вызвало негодование у европейских союзников США — компании из ЕС теряют в Иране многомиллиардные контракты.