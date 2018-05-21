Ростов, Ярославская область, 21 мая, 2018, 17:18 — ИА Регнум. В Ростове Великом прошёл V юбилейный Всероссийский гастрономический фестиваль «Великая Ростовская Уха — X веков традиций». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Межрегиональном объединении туриндустрии «Золотое кольцо».

НП «МОТ «Золотое Кольцо» Фестиваль Ухи

В этом году фестиваль проводился некоммерческим партнерством «Межрегиональное объединение туриндустрии «Золотое кольцо» при поддержке администрации городского поселения Ростов, штаб-квартиры Союза городов Золотого кольца, туристического комплекса «Ростовский», ЗАО ТК «Столица Золотого кольца».

В нем приняло участие рекордное число команд — 23. На фестиваль приехали любители ухи из Архангельска, Липецка, Костромы, Москвы, Ярославля и Ростова.

Впервые фестиваль прошел в несколько этапов и на нескольких площадках.

Главным событием первого дня стало кулинарное состязание «Холодная кухня». Это было совместное приготовление фестивальной ухи в 300-литровом «Царь котле» по рецепту известного московского шеф-повара Евгения Марченко. Планировалось, что в «Холодной кухне» будет определен победитель.

«Победила дружба! Тем, кто не успевал почистить свою часть овощей, помогали другие участники команд. Команды помогали друг другу и это стало хорошим добрым началом фестиваля», — сказала корреспонденту ИА REGNUM президент НП «МОТ «Золотое Кольцо» Марина Филимонова.

Следующим этапом 19 мая на Колхозной площади Ростова Великого прошли командные соревнования по приготовлению ухи на «Кубок Сабанеева».

Каждая из команд представила на суд жюри, которое возглавила журналист с «Первого канала» Наталья Семенихина, свой вариант ухи. Команда, представляющая ТГК-2, успела сделать 6 котлов с ухой! Жюри признало лучшим уху гостинично-ресторанный комплекс «Алеша Попович Двор», и «Кубок Сабанеева» уехал в Ярославль.