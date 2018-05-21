Калуга, 21 мая, 2018, 17:02 — ИА Регнум. Глава городского самоуправления Калуги, член Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ Александр Иванов 18 мая принял участие в общем собрании Общероссийского конгресса муниципальных образований.

Пресс-служба Городской думы Калуги Глава городского самоуправления Калуги, член Совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ Александр Иванов 18 мая принял участие в общем собрании Общероссийского конгресса муниципальных образований

В заседании участвовали первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Государственной думе РФ, президент Конгресса муниципальных образований Виктор Кидяев, помощник президента России по вопросам местного самоуправления Николай Цуканов, председатель комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, председатель Всероссийского совета местного самоуправления Олег Мельниченко, заместитель министра юстиции России Денис Новак. На заседании обсуждались вопросы дальнейшего развития местного самоуправления.

«Мы получили концептуальную поддержку по многим нашим предложениям, прежде всего, на федеральном уровне стали говорить о системности в государственной политике в отношении местного самоуправления и вовлечении муниципальных образований в социально-экономическое и пространственное развитие России, — подчеркнул Виктор Кидяев. — Поддержаны инициативы о создании реестра муниципальных полномочий и аудита их финансового обеспечения, а также по дальнейшему развитию механизмов вовлечения граждан в муниципальное управление. Мы поставили вопросы о развитии малых муниципалитетов и сельских территорий, и сегодня мы видим конкретные шаги в этом направлении».

Отмечалось, что на федеральном уровне принят ряд решений, направленных на развитие системы местного самоуправления: организован конкурс для малых городов и исторических поселений на получение гранта президента России, успешно продвигается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», кроме того президент Владимир Путин дал поручение разработать стратегию пространственного развития страны.

«Заинтересованность государства в развитии муниципальных образований растёт день ото дня, и это — результат, в том числе, и нашей с вами работы, коллеги», — заявил Виктор Кидяев.

Вместе с тем, участниками собрания отмечалось, что большинство местных бюджетов лишь на треть сформированы собственными налоговыми и неналоговыми доходами, остальное составляют межбюджетные трансферты. Широкое распространение получила практика передачи полномочий от поселений районам, при этом средств на качественное выполнение всех полномочий не хватает.

«В ходе заседания обсуждались вопросы повышения эффективности работы органов местного самоуправления, — рассказал Александр Иванов. — Среди основных задач, стоящих сегодня перед муниципалитетами, была отмечена необходимость повышения собственных доходов местных бюджетов, развитие территориального общественного самоуправления и активное вовлечение жителей в решение вопросов местного значения. В Калуге ведётся активная работа по всем этим направлениям, успехи нашего города в развитии ТОС отмечены на федеральном уровне, а благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды» калужане всё более активно участвуют в работе по благоустройству города».