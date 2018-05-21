Ярославль, 21 мая, 2018, 16:59 — ИА Регнум. В Ярославле контролирующие органы проверили экологическое состояние полигона «Скоково» и прилегающей к нему территории, где протекает река Нора, впадающая в Волгу выше водозабора. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Yarregion.ru Река Нора

Конечно же, всех жителей Ярославля интересует, что происходит с рекой Норой, которая соседствует с полигоном «Скоково». Официальный ответ на этот вопрос дали сотрудники Ярославской межрайонной природоохранной прокуратуры. 10 мая вместе с сотрудниками департамента охраны окружающей среды регионального правительства они проверили территорию «Скоково». Сегодня опубличены результаты этой проверки. В частности, речь там идет и о реке Норе.

Так, старший государственный инспектор Ярославской области в области охраны окружающей среды Александр Борков резюмирует: обводная канава, которая окружает полигон и куда стекает опасный фильтрат, не имеет связи с другими водными объектами. Это означает, что опасное вещество в Нору попасть не может.

«Поступающие в канаву ливневые и дренажные воды с помощью насосного оборудования по системе трубопроводов возвращаются в тело полигона. Фактов сброса загрязненных сточных вод в окружающую среду не установлено», — говорит Александр Борков.

Для того, чтобы подтвердить это, из Норы были отобраны пробы воды. Как уже сообщало ИА REGNUM, анализ проводила лаборатория Ярославского филиала ФГБУ ЦЛАТИ по ЦФО. По заключению специалистов, полигон не оказывает негативного воздействия на окружающую среду.

Практически все показатели качества воды — в норме, за исключением фосфатов, по которым все же имеется незначительное превышение. Это обстоятельство специалисты связывают с тем, что за многие годы вещество накопилось в донных отложениях реки. С остальными показателями все в порядке.

«Показатели качества воды в Норе по азоту аммонийному и химическому потреблению кислорода не превышают предельно допустимые концентрации, соответствуют значениям в фоновом створе. Также показатели биологического потребления кислорода и анионных поверностно-активных веществ не превышают предельно допустимых концентраций и имеют значения ниже, чем в фоновом створе», — сообщила заместитель руководителя Ярославского филиала ФГБУ ЦЛАТИ по ЦФО Екатерина Березина.

Проводился и визуальный осмотр реки Норы. Как отмечают в региональном правительстве, сотрудники ЦЛАТИ прошли по ее течению и не обнаружили каких-либо видимых признаков загрязнения, мутности и так далее. Кроме того, в ЦЛАТИ отмечают, что пробы почвы, грунтовых вод и воздуха в районе «Скоково» тоже не внушают никаких опасений.

Проверки полигона будут проводиться на постоянной основе.