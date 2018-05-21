Переславль-Залесский, Ярославская область, 21 мая, 2018, 16:48 — ИА Регнум. В пользу ООО «МЭС», владельца котельной в микрорайоне Молодежный в Переславле-Залесском по решению суда должно быть взыскано больше полутора миллионов рублей с муниципальной школы-интерната, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Решение суда датировано 10 мая 2018 года.

Pixabay.com Суд встал на сторону ООО «МЭС»

В Переславле-Залесском сложилась парадоксальная ситуация. Источниками тепла являются котельные, но при этом они не наделены статусом единой теплоснабжающей организации, поэтому у них нет тарифа на тепло и горячую воду, а деньги с потребителей получает МУП «Спектр», у которой есть статус единой теплоснабжающей организации и тариф, но отсутствуют источники тепла. Три котельные, которые обеспечивают теплом и горячей водой подавляющее число жителей Переславля, находятся в частных руках — это котельная ООО «ПЭК» и две котельные ООО «МЭС». МУПу «Спектр» переданы в управление сети, по которым тепло и горячая вода доставляются потребителям. И именно с МУП «Спектр» заключают договора управляющие компании и другие конечные потребители.

ООО «МЭС» обратилось в суд с иском о взыскании денежных средств за поставленную горячую воды к школе-интернату №3 города Переславля-Залесского. Требуемая сумма — 1 691 019,77 руб. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, решил, что требования истца подлежат удовлетворению, несмотря на то, что школа оплатила по счетам за тепло в МУП «Спектр». Суд приводит в качестве обоснования законности требования денег решение Арбитражного суда Ярославской области о том, что статус ЕТО был получен компанией МУП «Спектр» незаконно. 03.02. 2017 г. по делу № А82−5873/16, А82−19 185/17 установлено, что статус единой теплоснабжающей организации приобретен МУП «Спектр» вследствие незаконных действий Администрации по передаче ему муниципального имущества.

Третьими лицами по иску ООО «МЭС» к школе-интернату были заявлены МУП «Спектр» и администрация города Переславля-Залесского, однако представители ни от теплоснабжающей организации, ни от администрации на суд не явились.

Данное решение Арбитражного суда Москвы показывает, что долги за газ у ООО «МЭС» формируются за счет того, что единая теплоснабжающая организация МУП «Спектр» не платит источнику тепла — котельной, принадлежащей ООО «МЭС» за выработанное тепло. Сегодня стало известно, что котельные ООО «МЭС» отключены от газа за долги, размер которых составляет 47 с лишним миллионов рублей. Соответственно, без горячей воды остались два микрорайона Переславля-Залесского — Чкаловский и Молодежный. Похожая ситуация и у котельной ООО «ПЭК», только долг ее в десять раз больше — 487 миллионов рублей, и именно эта компания идет одной из первых в списке кандидатов на отключение газа. Список компаний приводится на сайте компании «Газпром Межрегионгаз Ярославль».

Администрация Переславля в свою очередь сообщает на своих официальных страницах в соцсетях, что ситуация под контролем, что с газовиками достигнута договоренность о том, что ограничения поставок газа на котельные не будет.