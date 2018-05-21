Калуга, 21 мая, 2018, 16:37 — ИА Регнум. В Калужской области предлагают рассмотреть возможность изменения системы оплаты труда в учреждениях здравоохранения, образования и социальной сферы. С данной инициативой 21 мая на рабочем совещании регионального правительства выступил глава региона Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Калужской области Анатолий Артамонов

По мнению губернатора, размер зарплаты должен зависеть не только от уровня квалификации, но и от трудового вклада и личных достижений работника. Пока данные показатели учитываются не всегда. Как считает Артамонов, изменения способов оплаты следуют внедрить, по крайней мере, в областную систему здравоохранения.

Анатолий Артамонов затронул вопрос доходов медицинских работников. По его словам, в некоторых лечебных учреждениях региона средняя зарплата врачей превышает 80 тысяч рублей.

«В подобных ситуациях важно видеть не только абсолютные показатели, но и их природу. Когда фонд заработной платы составляет 100% того, что медицинское учреждение получает от ФОМС, встает вопрос — за счёт каких средств будут осуществляться коммунальные расходы и закупка лекарств», — считает губернатор. — В одной больнице у доктора, может быть, допустим, на приеме 30 человек за его смену, у другого — три человека. Один не отходит от операционного стола, у второго — две операции в неделю. Почему они должны одинаковый уровень оплаты иметь? Один работает, как на фронте, — везут с аварий там, еще откуда-то, второй потихоньку осуществляет плановую деятельность».

Аналогичная ситуация наблюдается в образовательных и социальных учреждениях региона. Анатолий Артамонов подчеркнул, что важными факторами, влияющим на уровень заработной платы, должны оставаться трудовой вклад работника, личные достижения и уровень квалификации. Он рекомендовал профильным министерствам рассмотреть вопрос на общественных советах и внести предложения.

«Если мы в погоне за этими показателями по отдельным учреждениям, чтобы статистику, как говорится, не нарушать, вот эту уравниловку введем в практику, тогда мы получим ещё один социализм со всеми вытекающими последствиями. Этого допускать нельзя ни в коем случае», — считает калужский губернатор.

Напомним, по данным Федеральной службы государственной статистики, в Калужском регионе по всем категориям работников государственных и муниципальных учреждений целевые показатели повышения оплаты труда достигнуты. Среднемесячная заработная плата в 2017 году увеличилась на 5,8% по сравнению с 2016 годом и составила 33 899 рублей. В I квартале 2018 года размер заработной платы составил 35 413 рублей, рост к соответствующему периоду 2017 года — 11,9%.

По данным министерства труда и социальной защиты региона с 1 января 2018 года на 4% проиндексирована зарплата работников бюджетной сферы. С 1 мая 2018 года минимальная заработная плата в регионе приравнена к минимальному размеру оплаты труда и составляет 11 163 рубля в месяц. Рост к МРОТ, установленному с 1 января 2018 года, составил 17,6%. Повышение коснулось 4,3 тысячи работников.