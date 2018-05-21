В Калужской области предлагают отменить зарплатную уравниловку
Калуга, 21 мая, 2018, 16:37 — ИА Регнум. В Калужской области предлагают рассмотреть возможность изменения системы оплаты труда в учреждениях здравоохранения, образования и социальной сферы. С данной инициативой 21 мая на рабочем совещании регионального правительства выступил глава региона Анатолий Артамонов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По мнению губернатора, размер зарплаты должен зависеть не только от уровня квалификации, но и от трудового вклада и личных достижений работника. Пока данные показатели учитываются не всегда. Как считает Артамонов, изменения способов оплаты следуют внедрить, по крайней мере, в областную систему здравоохранения.
Анатолий Артамонов затронул вопрос доходов медицинских работников. По его словам, в некоторых лечебных учреждениях региона средняя зарплата врачей превышает 80 тысяч рублей.
«В подобных ситуациях важно видеть не только абсолютные показатели, но и их природу. Когда фонд заработной платы составляет 100% того, что медицинское учреждение получает от ФОМС, встает вопрос — за счёт каких средств будут осуществляться коммунальные расходы и закупка лекарств», — считает губернатор. — В одной больнице у доктора, может быть, допустим, на приеме 30 человек за его смену, у другого — три человека. Один не отходит от операционного стола, у второго — две операции в неделю. Почему они должны одинаковый уровень оплаты иметь? Один работает, как на фронте, — везут с аварий там, еще откуда-то, второй потихоньку осуществляет плановую деятельность».
Аналогичная ситуация наблюдается в образовательных и социальных учреждениях региона. Анатолий Артамонов подчеркнул, что важными факторами, влияющим на уровень заработной платы, должны оставаться трудовой вклад работника, личные достижения и уровень квалификации. Он рекомендовал профильным министерствам рассмотреть вопрос на общественных советах и внести предложения.
«Если мы в погоне за этими показателями по отдельным учреждениям, чтобы статистику, как говорится, не нарушать, вот эту уравниловку введем в практику, тогда мы получим ещё один социализм со всеми вытекающими последствиями. Этого допускать нельзя ни в коем случае», — считает калужский губернатор.
Напомним, по данным Федеральной службы государственной статистики, в Калужском регионе по всем категориям работников государственных и муниципальных учреждений целевые показатели повышения оплаты труда достигнуты. Среднемесячная заработная плата в 2017 году увеличилась на 5,8% по сравнению с 2016 годом и составила 33 899 рублей. В I квартале 2018 года размер заработной платы составил 35 413 рублей, рост к соответствующему периоду 2017 года — 11,9%.
По данным министерства труда и социальной защиты региона с 1 января 2018 года на 4% проиндексирована зарплата работников бюджетной сферы. С 1 мая 2018 года минимальная заработная плата в регионе приравнена к минимальному размеру оплаты труда и составляет 11 163 рубля в месяц. Рост к МРОТ, установленному с 1 января 2018 года, составил 17,6%. Повышение коснулось 4,3 тысячи работников.