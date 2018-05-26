Москва, 27 мая, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 27 мая, отмечается Общероссийский день библиотек. Праздник приурочен ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки в России — Императорской публичной библиотеки (ныне Российская национальная библиотека).

Посещение Императорской публичной библиотеки Александром I в 1812 году

Праздник начали отмечать с 1997 года, когда президент РФ Борис Ельцин подписал указ о его установлении. Инициатором учреждения Дня библиотек стал директор Российской национальной библиотеки и президент Российской библиотечной ассоциации Владимир Зайцев.

Одна из главных задач праздника — отметить большой вклад библиотек в развитие культуры, науки и просвещения, а также их важную роль в жизни общества. В этот день в библиотеках, читальных залах и других образовательных учреждениях проводят различные мероприятия, направленные на привлечение новых читателей и повышение роли книги в жизни людей.

Считается, что первую библиотеку на Руси основал Ярослав Мудрый в 1037 году при Софийском соборе в Киеве. Первая государственная общедоступная библиотека появилась в 1795 году в Санкт-Петербурге. В Москве первая бесплатная публичная библиотека открылась в 1862 году и находилась в составе Московского публичного и Румянцевского музеев.

В 1918 году вышел декрет Совета народных комиссаров «Об охране библиотек и книгохранилищ РСФСР», который положил начало национализации библиотек. Согласно документу, «все библиотеки ликвидируемых и эвакуируемых государственных учреждений, а также библиотеки отдельных обществ … состоят во всех местностях РСФСР под охраною и на учёте Народного комиссариата просвещения». Реквизиции подлежали домашние библиотеки объемом свыше 500 книг. Идеологом книжной национализации была Надежда Крупская.

С 1920 года под её руководством готовили план централизации библиотечного дела в РСФСР. Основные положения этого плана Крупская изложила в своей статье «Централизация библиотечного дела», опубликованной в «Правде» 6 апреля 1920 года. Она предлагала связать «в одну общую сеть» и сделать общедоступными для читателей все библиотеки страны, равномерно распределять их на территории города, в первую очередь по рабочим районам, и открывать в удобное для читателей время. Централизации библиотечного дела Крупская посвятила и другие статьи.

«Все библиотеки должны быть публичными. Должна быть единая, всесторонне обслуживающая каждого, кто в этом нуждается, библиотечная сеть», — писала она в статье «Распределение книжных богатств».

В современной России работает более 150 тыс. библиотек, крупнейшая из которых — Российская государственная библиотека. Здесь собран уникальный фонд отечественных и зарубежных изданий на 367 языках— свыше 45 млн единиц хранения. Каждый день библиотеку посещают более 4 тыс. человек, а виртуальными читальными залами, расположенными в 80 городах России и других стран, ежедневно пользуются более 8 тыс. посетителей.