Киншаса, 21 мая, 2018, 17:05 — ИА Регнум. В Конго началась вакцинация граждан пострадавших районов от вируса Эбола — первые дозы вакцины получили жители города Мбандака на северо-западе страны, 21 мая передает агентство Reuters.

Конго

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выделила Конго 7540 доз «экспериментальной» вакцины от Эболы, уже испробованной во время эпидемии лихорадки в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии в 2015 году. В городе Мбандака планируется привить 540 человек.

Напомним, лихорадка Эбола в 2015 году уенсла жизни более 11 тыс. жителей западноафриканских стран. В настоящий момент в Конго масштаб заболевания значительно меньше — по данным ВОЗ, жертвами Эболы на северо-западе Конго с начала апреля стали 25 человек.