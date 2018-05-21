Москва, 21 мая, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Жители десятков городов России массово включились в масштабный «антисолженицынский» интернет-флэшмоб в соцсетях «Вконтакте», «Фейсбук» и «Одноклассники» — только за первую неделю после старта акции посты на ее страничках в сети собрали тысячи «лайков» и репостов, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

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Свои фотографии с плакатами с требованием убрать произведения Александра Солженицына из школьной программы опубликовали десятки интернет-пользователей. Они объединены хештегами #АрхиПевецЛжи, #АнтиСолженицын, #СтопСолженицын.

«Поддерживаю интернет-акцию против Солженицына в школьной программе как исторической литературы. Этот человек предал свою Родину, писал про нее множество отвратительных мифов, прославлял фашистов и просто очень плохо владел языком, чтобы стать частью школьной программы. Читать его невозможно, а причина его популярности — сугубо политическая», — пишет пользователь Даниил Помазкин.

«Солженицын воспевал власовцев и оправдывал бандеровцев. Сегодня ему памятник, а завтра — пересмотр итогов Великой Отечественной войны», — написал на плакате один из участников акции.

Организаторы акции, общественно-политическое движение «Суть времени» также требуют отказаться от правительственного плана основных мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия А.И. Солженицына и отказаться от установки памятника в его честь в Москве на Таганке. Чем, к слову, крайне недовольны жители района, ведь даже мнения людей инициаторы задумки с памятником — представители Дома русского зарубежья им. А. Солженицына — не спросили.

В группах организаторов акции, к которой может присоединиться любой желающий, публикуются цитаты из произведений Солженицына, фрагменты его публичных выступлений за рубежом и в Советском Союзе, а также аналитические статьи и материалы.

«Безразличное или спокойное отношение к фигуре Солженицына основано лишь на неосведомленности многих граждан о его реальных делах и идеях. На том, что они просто внимательно не ознакомились с его текстами. В том числе и тех произведений, которые сегодня преподают нашим детям в школах. Поэтому мы считаем важнейшей целью акции ознакомить широкую общественность с реальным содержанием творчества и деятельности Александра Солженицына», — сказал корреспонденту ИА REGNUM представитель движения «Суть времени» Дмитрий Галкин.

Общественник призвал всех, кому небезразлично, чему учат детей на уроках истории и литературы, «дать информационный отпор блицкригу солженицынства» в России.

«Каким войдет в историю огромный советский 70-летний период жизни нашей страны — естественным и органическим этапом развития со своими достижениями и недостатками? Или «сплошным ужасом» и поводом для «покаяния» уже современной России? Если мы учим детей по произведениям Солженицына, совсем не удивительно шокирующее выступление наших школьников в Бундестаге, по содержанию которого выходит, что немецкие палачи оказались лишь «жертвами обстоятельств, не желавшими воевать», — добавил Галкин.

Он также подчеркнул, что фантастические многомиллионные цифры жертв советских репрессий Солженицын позаимствовал у перебежчика к фашистам Кошкина (Курганова), писатель в своих произведениях не гнушался воспевать власовцев и бандеровцев, а также настойчиво повторял мысль о необходимости превентивной войны Запада с СССР.

Добавим, интернет-акция «АнтиСолженицын» — лишь одно звено в стремлении остановить агрессивное «осолженицывание» России. Ранее активисты движения «Суть времени» выходили на протестные пикеты в десятках российских городов. Также планируется масштабный соцопрос граждан России агентством по культурно-социальным исследованиям общества (АКСИО).

Александр Солженицын стал широко известен в СССР в 1950—1960-е годы. Его произведения оказались важным подспорьем в развернувшейся тогда кампании осуждения «культа личности И. В. Сталина». Поначалу тепло принятый советским читателем и писательским сообществом, Солженицын в итоге занял откровенно антигосударственную позицию. Эта позиция привела Солженицына к разрыву с Союзом писателей СССР, а затем и к высылке из страны.

Покинув Советский Союз в 1974 году, Солженицын обосновался в США, где активно проводил писательскую и публицистическую работу по дискредитации СССР как на международной арене, так и внутри страны. Одним из наиболее известных произведений Солженицына является «Архипелаг ГУЛАГ», фрагменты которого, наряду с другими произведениями, преподаются сегодня в старших классах российских школ.

На данный момент «Архипелаг ГУЛАГ» продолжает оставаться одним из источников большинства антироссийских мифов, циркулирующих на Западе.