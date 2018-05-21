Ростов-на-Дону, 21 мая, 2018, 15:51 — ИА Регнум. С июля из ростовского аэропорта «Платов» еженедельно по средам можно будет вылететь в столицу Узбекистана. Новый рейс Ростов-на-Дону — Ташкент — Ростов-на-Дону открывают «Уральские авиалинии». Об этом ИА REGNUM проинформировали в пресс-службе аэропорта 21 мая.

Donland.ru Аэропорт «Платов»

Полёты в столицу Узбекистана дважды в неделю уже выполняет авиакомпания «Узбекские авиалинии». Пассажиропоток в этом направлении вырос на 5%. В пресс-службе воздушной гавани отмечают, что новое направление привлечет не только бизнес-пассажиров, но и туристов, которые интересуются городами с древней историей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Платов» расположен в 30 километрах от Ростова-на-Дону. В работе над проектом принимали участие немецкая проектная компания AssmannBeraten + Planen и лондонское архитектурное бюро Twelve Architects & Masterplanner. Площадь аэровокзала — 50 тыс. кв. метров, пропускная способность авиаузла — 1,7 тыс. пассажиров в час. Расчетная пропускная способность аэропортового комплекса составляет 5 млн пассажиров в год.

Аэропорт рассчитан на все требования проведения чемпионата мира по футболу в России. Его строительство началось в 2014 году. В эксплуатацию новый аэропорт юга России был введён 7 декабря 2017 года. Первый рейс совершила из Москвы авиакомпания «Победа».

Старый аэропорт Ростова-на-Дону был закрыт — с 1 марта 2018 года он полностью прекратил работу.

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