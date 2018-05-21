Ярославль, 21 мая, 2018, 15:48 — ИА Регнум. В правительство Ярославской области передали предложение об объединении четырех больниц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области. Напомним, 12 апреля на итоговом заседании коллегии областного департамента здравоохранения и фармации был рассмотрен вопрос оптимизации сети лечебных учреждений региона. Была высказана идея объединения клинической больницы №1, поликлиники №2, больницы №5 и детской больницы №1 Ярославля. Власти сказали, что в результате реформ Ярославль получит мощное медицинское объединение с сильными клинико-диагностическими центрами, усилится первичное звено, а пациенты получат доступную и качественную медпомощь.

Яндекс-карты Больница №5

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, возглавит новый медхолдинг, с большей долей вероятности, главврач клинической больницы № 1 Сергей Луганский. Решение об объединении больниц должен принять губернатор Ярославской области. После этого начнутся юридические процедуры. Как заверили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области, сокращения пройдут, в основном, среди административно-управленческого персонала и каждому сотруднику обязательно предложат новое место работы.