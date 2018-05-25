Москва, 26 мая, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 26 мая, отмечается День российского предпринимательства. Профессиональный праздник установил в октябре 2007 года президент РФ Владимир Путин. Одновременно с этим правительство приняло новый закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», вступивший в силу 1 января 2008 года.

Shaun Merritt Скульптура «Предприниматель на лошади». Торонто (Канада)

Введение нового праздника стало поводом для критики. Так, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей Игорь Юргенс назвал его «преждевременным». Он отметил, что действительность пока не соответствует каким-либо праздникам в отношении предпринимательства.

В рамках Дня предпринимательства проходят различные выставки, презентации компаний, обучающие семинары и консультации, тренинги, круглые столы и другие мероприятия, посвященные проблемам и достижениям малого и среднего бизнеса, а также развитию предпринимательства в целом.

Сами предприниматели по-разному относятся к своему профессиональному празднику. Часть из них считает, что День предпринимателя — несерьёзное событие. Другие же, наоборот, с удовольствием отмечают праздник.

«Вообще не знала про этот праздник. Мне кажется, это какие-то «ненастоящие» праздники. Больше поводы для начала разговора, чем действительно серьёзное событие. И работают такие поводы скорее для людей сервиса или для услуг социальной сферы, а обычные офисные работники (или те же предприниматели) не сильно делятся таким. Не помню, чтобы сказали: «О, День бухгалтера! Ну, расскажи, как ты любишь свою профессию». А вот с барменами такая история не в новинку. Может, это из-за того, что «предприниматель» — достаточно обобщенное понятие», — считает директор бара Наталья Мелехова.

«Я отмечаю День предпринимателя. У любой профессии есть свой день: День медика, День учителя и т.д. И если я занимаюсь предпринимательской деятельностью и приношу пользу людям в своей сфере, то тоже имею право на внимание», — отметила владелица магазина Катерина Дехтерук.

В СССР предпринимательская деятельность приобрела законный статус в 1986 году с вступлением в силу Закона СССР «Об индивидуальной трудовой деятельности». Позднее в Законе РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25 декабря 1990 года закрепили право граждан на ведение предпринимательской деятельности. В нём уточнялось, что предпринимательством можно заниматься индивидуально, не применяя наемный труд, и создавать предприятия, на которые могут привлекаться наемные работники.

По данным Росстата, сегодня в России насчитывается более 4,5 млн хозяйствующих субъектов малого и среднего бизнеса, из которых почти 40% заняты в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и бытовых изделий. На втором месте по популярности у малого бизнеса — операции с недвижимым имуществом и аренда (21,1%), к сфере строительства относится более 11% малых предприятий. В сфере добычи полезных ископаемых и на обрабатывающих производствах занято чуть более 10% отечественного малого бизнеса, а в сфере транспорта и связи — примерно 6% малых предприятий.