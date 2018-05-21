Горно-Алтайск, 21 мая, 2018, 15:03 — ИА Регнум. Следствию почему-то не удалось установить всех участников скандальной охоты на козерогов, произошедшей 20 сентября 2017 года в пределах особо охраняемой природной территории — государственного природного биологического заказника регионального значения «Шавлинский» (Республика Алтай). Как следует из официального сообщения республиканского СУ СК РФ, в суде, куда сегодня, 21 мая, направлено уголовное дело, по факту отстрела восьми животных, отвечать будет только один из восьми охотников — 28-летний житель села Чаган-Узун Кош-Агачского района. Между тем известно, что в группе, которую задержали тогда пограничники, были главы трех поселений (Чаган-Узуна, Ортолыка и Курайа), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Национальный парк «Сайлюгемский» Туши застреленных козерогов

Напомним, Шавлинский заказник — особо охраняемая территория регионального значения, где запрещена охота и рыбалка. Отряд из сотрудников Пограничного управления ФСБ России и национального парка, отправившийся в заказник после услышанных выстрелов, встретила группу вооружённых людей. В ходе опроса они пояснили, что выстрелы тоже слышали, но не имеют к ним никакого отношения, а сами они планировали охотиться в другом месте.

Переписав данные участников группы, пограничники двинулись дальше и вскоре обнаружили туши восьми козерогов. На место происшествия вызвали сотрудников полиции, которые изъяли улики и установили, что всего было произведено 15 выстрелов.

Примечательно, что пулю удалось извлечь лишь из одной туши (из остальных, похоже, пули извлекли сами почуявшие неладное браконьеры). Тем не менее, в полиции утверждали, что изъятых улик будет достаточно для того, чтобы установить оружие, из которого убили животных. Тогда же было заявлено, что к охоте могут быть причастны главы трех поселений, расположенных неподалеку от места происшествия, — Курая, Ортолыка и Чаган-Узуна. Дело в том, что именно они находились в числе тех восьми человек, встреченных пограничниками по дороге к месту преступления.

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«Своими незаконными действиями злоумышленники причинили животному миру Республики Алтай ущерб в размере 1 600 000 рублей, который является крупным. В ходе расследования уголовного дела обвиняемым добровольно возмещен ущерб на сумму 200 000 рублей, в остальной части ущерб, причиненный преступлением, будет взыскан в гражданском порядке в ходе судебного разбирательства», — сказано в официальном сообщении СУ СУ РФ по Республике Алтай.

Исходя из изложенного, на следствие, вероятно, все-же было оказано давление (об этом ранее писали местные СМИ). Несмотря большой общественный резонанс и просьбы к главе региона Александру Бердникову и руководителю СУСК Эдуарду Новаковскому взять дело под личный контроль, семеро браконьеров так и остались неназванными и не понесут уголовного наказания.