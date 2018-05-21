Москва, 21 мая, 2018, 14:45 — ИА Регнум. Десятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение арбитражного суда Московской области, который ранее удовлетворил иск трех акционеров «Совхоза имени Ленина» о незаконной передаче принадлежавшей совхозу земли компании «ТТ Девелопмент», участником которой был Павел Грудинин. Об этом говорится в опубликованном постановлении суда.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

В начале марта суд признал недействительным договор «ТТ Девелопмент», который был заключен между Совхозом, Грудининым и другими участниками. Кроме того, суд признал незаконным сделку о внесении Совхозом в уставной капитал компании двух земельных участков на сумму более 1 млрд рублей.

В свою очередь представитель «Совхоза имени Ленина» в суде иск не признал, отметив, что создание «ТТ Девелопмент» было одобрено в установленном порядке.

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