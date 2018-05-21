Киев, 21 мая, 2018, 15:00 — ИА Регнум. Рост экономики Украины на 3,1% в первом квартале текущего года свидетельствует о «начале позитивных изменений в стране», — заявляет премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Высказывание было опубликовано сегодня, 21 мая, на странице главы правительства в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Часто показатели роста ВВП воспринимаются как сухие, далекие от людей цифры. Но стабильный рост экономики — это, прежде всего, рост доходов граждан, увеличение количества рабочих мест, повышение социальных стандартов. Рост экономики Украины на 3,1% — это не предел, а лишь начало позитивных изменений», — написал премьер.

Интересно, что буквально несколько дней назад Гройсман критически отозвался о росте национальной экономики на 3,1%.

«Это достаточно оптимистический показатель, но подчеркиваю, что он является недостаточным… Для роста экономики необходим приток инвестиций, для чего необходимо увеличивать доверие инвесторов к стране», — заявил он.

А вот первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Степан Кубив делает акцент на том, что ВВП Украины растет девять кварталов подряд.

«ВВП Украины растет девять кварталов подряд. Так, по оперативной оценке Госстата, в 1 квартале 2018 года ВВП вырос на 3,1% по сравнению с первым кварталом 2017 года и на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом. Но главное — это 471 миллиард изготовленной продукции в год дополнительно. Следовательно, это инвестиции, доверие международных партнеров к Украине», — заявил Кубив сегодня, 21 мая, во время согласительного совета в парламенте.

Один из ведущих украинских экономических экспертов Алексей Кущ, в свою очередь, отмечает, что достигнутый показатель — «это не мало, но этого недостаточно для восстановления в обозримом будущем уровня ВВП, утраченного в 2014-м». Он также обращает внимание, что в 2018-м мировая экономика, по прогнозам МВФ, вырастет на 3,9%, а в первом квартале текущего года ВВП Польши вырос на 5,1%, Китая — на 6,8%, Белоруссии — на 5,1%.

«Вообще рост в 5% и выше — это некий бенчмарк развивающихся рынков на ближайший год (если не вмешается новая волна мирового кризиса)… Быстрый рост Беларуси должен нас несколько насторожить, ведь в некоторых секторах мы уже почувствовали давление со стороны белорусских товаров, и если так будет продолжаться и впредь, то белорусы скоро начнут нас «выносить в одну калитку» и на европейском рынке даже без соглашения о ЗСТ… Таким образом, стратегическая задача правительства на ближайший год до выборов — ускорение роста ВВП в 1,5 раза, до уровня 5%. Ну, а тактическая — удержание позитивной динамики развития на отметке 3%+», — отмечает специалист в своей колонке для издания «Деловая столица».

Еще один эксперт, Александр Гончаров, директор Института развития экономики Украины в своем блоге для «112» отмечает, что за эти самые 9 кварталов, о которых говорит Кубив, упал определенный с учетом ценового фактора доход подавляющего большинства украинцев. Эксперты называют это экономическим нонсенсом.

«Судите сами, главным бенефициаром экономического роста страны всегда было и есть население или, точнее, потребитель. Тогда откуда берется экономический рост при беднеющем потребителе? Эксперты озвучивают ряд ответов на данный вопрос. Так, этот некачественный «бумажный» рост ВВП в отчетах получается, во-первых, из-за неэффективных инвестиционных и производственных проектов; во-вторых, из-за непроизводительных расходов и потерь; в-третьих, из-за избыточных производственных запасов прежде всего товарно-материальных ценностей. Плюс ко всему в прошлом, 2017 году, внешний госдолг Украины вырос на 3,4 млрд долл. США, а в течение 2014−2017 гг., как известно, на 11,8 млрд долл. США», — анализирует Гончаров.