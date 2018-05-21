Воронеж, 21 мая, 2018, 14:38 — ИА Регнум. Макет баркалона «Меркурий» — корабля, построенного в петровские времена на воронежской верфи, — который более 40 лет простоял на Воронежском водохранилище, планируют демонтировать уже в этом году. В планах администрации города — реставрация памятника, деньги на эти цели планируют заложить в бюджет на следующий, 2019, год. Об этом сообщается на странице Общественного совета при управлении архитектуры и градостроительства Воронежской области в Facebook.

Павел Ищенко ИА REGNUM Копия баркалона «Меркурий» на Воронежском водохранилище

«Пришел ответ от городской администрации на официальный запрос от Общественного совета при УАиГ по поводу фрегата «Меркурий». Макет корабля-баркалона «Меркурий» будет демонтирован и перенесён в «Алые паруса». На воде стоять будет! Финансирование работ заложено в бюджет 2019 года, демонтаж — в этом году», — говорится в сообщении.

Баркалон (парусно-гребное судно) «Меркурий» построил на воронежских верфях датский корабельный мастер, капитан Симон Питерсон. На воду судно было спущено в 1698 году, а в 1699 году участвовало в Керченском походе. В 1711 году «Меркурий» участвовал также в войне с Турцией. А в начале 1970-х годов в акватории водохранилища возле ВОГРЭСовского моста энтузиасты-строители создали макет легендарного корабля: памятник весом более тонны установили на старой опоре для ЛЭП. Практически сразу памятник полюбился воронежцам и даже стал одним из символов города — наравне с официальными. Однако за последние годы памятник пришел в упадок: то, что он нуждается в реконструкции, власти признали еще в 2006 году, но на ремонт не находилось денег.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле этого года Общественный совет при управлении архитектуры и градостроительства Воронежской области принял обращение к мэрии, в котором просил принять срочные меры для сохранения макета, который находится на грани разрушения. На обращение общественников отреагировал мэр: в итоге было проведено комплексное обслуживание макета. Памятник признали аварийным и обещали отреставрировать. Правда, на старое место он уже не вернется — в апреле же комиссия по культурному наследию администрации города утвердила перенос «Меркурия» на новое место, в прибрежную зону парка «Алые паруса».

Об этом: Памятник — символ Воронежа не спасут, а снесут