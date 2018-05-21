Москва, 21 мая, 2018, 14:55 — ИА Регнум. Прирост продолжительности жизни граждан России в последние годы даёт основания полагать, что зафиксированный в майском указе президента РФ Владимира Путина средний срок жизни в 80 лет к 2030 году вполне достижим. Об этом сообщил 21 мая глава Минтруда РФ Максим Топилин.

Матиас Стомер. Старуха со свечой (фрагмент). 1640

В ходе всероссийской конференции партии «Единая Россия» чиновник отметил, что для исполнения указа показатель продолжительности жизни граждан России следует ежегодно увеличивать на полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» Владимир Путин подписал 7 мая, в день своей инаугурации.

Документ задаёт стратегические цели на шесть лет, достижение которых правительство РФ обязано обеспечить для «осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития».