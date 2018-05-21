Москва, 21 мая, 2018, 14:34 — ИА Регнум. Франция как государство политически и в военной сфере полностью несвободна от обязательств по давлению на Россию и активно в нем участвует. Из этого и следует исходить, оценивая приезд президента Франции Эммануэля Макрона на Санкт-Петербургский экономический форум, считает обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Накануне представитель Елисейского дворца заявил, что во время своего визита в Россию для участия в Санкт-Петербургском экономическом форуме президент Франции Эммануэль Макрон «намерен придать новый импульс отношениям двух стран». Это и выносится сегодня в заголовки большинством российских СМИ. Между тем этот же представитель в том же интервью реалистично заметил, что «значительного продвижения по сложным вопросам вряд ли удастся добиться».

На мой взгляд, из этого и надо исходить, работая сегодня с теми европейскими государствами, которые, с одной стороны, не являются самыми передовыми проводниками антироссийской политики США и мировых структур управления типа Великобритании или Польши, но, с другой, не готовы признать, что взятая ими в 2014 году политическая линия в отношении нашей страны ошибочна и бесперспективна. Если хотят приехать, надо принять, продемонстрировать отсутствие враждебности (букет цветов или крепкое рукопожатие), ещё раз выслушать их увещевания, изложить принципиальные моменты нашей позиции и этим удовлетвориться.

И не надо пытаться создавать видимость того, чего нет: у европейцев сегодня, конечно, налицо отсутствие взаимопонимания с американцами по Ирану, но разницу в значимости Ирана и России в их шкале приоритетов, думаю, все хорошо понимают. По нам в главных вопросах — Украина, Сирия, продолжение политического, военного и экономического давления — принципиальных разногласий между ними нет.

Уместно в связи с этим вспомнить, какой шум был два года тому назад вокруг приезда на Санкт-Петербургский экономический форум тогдашнего президента Франции Николя Саркози. А вся-то его «домашняя заготовка» в смысле «импульса» свелась к тому, чтобы Москва в качестве жеста доброй воли сама первой отменила свои контрмеры в отношении Евросоюза. Тогда, мол, в будущем можно будет обсуждать и тему европейских санкций в отношении России. Другими словами, вы сделайте что-то конкретное, а мы готовы будем обсуждать.

На самом деле, обсуждать тут нечего: Макрон лично ещё более зависим от упомянутых выше внешних факторов, чем был Саркози. И Франция как государство политически и в военной сфере полностью несвободна от обязательств по соответствующим формам враждебного нашей стране давления, активно в них участвует. В частности, — в «миссии передового присутствия НАТО» в Прибалтике. В непосредственной, напомню, близости от Санкт-Петербурга.

Что же касается экономики, то представителям французского бизнеса, конечно, будет политически комфортнее работать с российскими партнёрами в Санкт-Петербурге «под прикрытием» визита своего президента и его встречи с Владимиром Путиным. Ну что же, хотя бы такая польза.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путинас президентом Франции Эммануэлем Макроном. Главы двух стран обсудили ход подготовки визита президента Франции в Россию 24−25 мая и участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2018).