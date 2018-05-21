Ростов-на-Дону, 21 мая, 2018, 14:29 — ИА Регнум. Успешным для гандболисток «Ростов-Дона» оказался сезон 2017/18. Спортсменки выиграли Суперкубок, Кубок и Чемпионат России и впервые в своей истории вышли в финал четырех сильнейшего клубного турнира Европы — Лиги чемпионов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе команды.

Rostovhandball.ru Игрок «Ростов-Дона» и сборной России Анна Сень

Помимо информации о том, что команда завоевала много трофеев и достигла практически всех поставленных целей, стало известно о потерях, которые понесёт «Ростов-Дон». В частности, гандбольный клуб покидают Ольга Башкирова, Александрина Кабрал Барбоса, Александра Степанова и Сираба Дембеле. На их место придут Полина Кузнецова и Лоис Аббинг.

Тренерский мостик также опустеет — Россию покидает француз Фредерик Бужан вместе с ассистентом Матье Вайя. Специально для них состоялась церемония посвящения в казаки.

Со следующего сезона ростовчанки будут тренироваться под руководством испанца Амброса Мартина — последние шесть сезонов он работал с «Дьёром», а с 2016 года испанец также возглавляет женскую сборную Румынии. В середине этого сезона стало известно, что Мартин покинет венгерский клуб и продолжит карьеру в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фредерик Бужан возглавил тренерский штаб ГК «Ростов-Дон» в декабре 2016 года. Ранее французский специалист работал в ГК «Флери-Луаре» и сборной Сенегала.