Симферополь, 21 мая, 2018, 14:26 — ИА Регнум. Жители Феодосии возмущены незаконной застройкой и варварской вырубкой деревьев в городском сквере возле общеобразовательной школы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Сквер возле 13-й школы на улице Чкалова в Феодосии уничтожается, творится беспредел. Он отдан под застройку жилыми домами! Даже на кадастровой карте России видно, что участок является зелёной зоной», — сообщает на своей странице в Facebook крымский правозащитник Александр Талипов. По его данным, в 2004 году участки были выделены четырем гражданам, один из которых свою долю позже продал, а остальные передали участки в аренду ООО «Крым — Конкорд Плюс» для строительства домов.

«В 2015 году прокуратура подала иски в суд и выиграла первую инстанцию, судьба дальнейших судов неизвестна, наверное, проиграли», — пишет Талипов.

По его словам, 30 августа 2016 года участки были поставлены на российский кадастровый учёт и получили российские документы.

«Как такое возможно? У обычных людей даже если на 10 см участки залезут в зелёную зону — сразу будет запрет оформления… Надеюсь, публичное порицание остановит строительство. На территории планируемой застройки находится детская площадка и лавочки, возведённые за счёт бюджета. Местные жители уверены, застройка ведётся с одобрения властей, ведь участки, с их слов, фактически принадлежат местному «строителю» Адамову, который имеет близкие отношения с руководством города», — уточнил правозащитник.

Помимо этого он также обратил внимание на позицию полиции Феодосии, сотрудники которой вместо проверки документов застройщика, наличия разрешения на строительство, порубочных листов и т. д. задержала местного жителя, выступавшего против незаконной застройки.

По информации местных властей, 22 мая состоится внеочередное сессионное заседание городского совета Феодосии, в рамках которого депутаты обсудят вопрос об отмене решения о выдаче участка. Следующим шагом станет обращение в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, проблема незаконной застройки актуальна для всех городов крымского полуострова. В частности, на прошлой неделе гендиректор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина заявила прессе, что строительство жилого многоэтажного дома в Керчи угрожает сохранности древней гробницы античного Пантикапея — склепа Деметры.

«Рядом со склепом строится трёхэтажное здание. Если, не дай бог, там что-то случится, то склепу и всей нашей сохранённой и законсервированной фреске придёт конец. Местные жители на нашей стороне, но мы проигрываем суды», — отметила специалист. Она также сообщила, что представители Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника направили все возражения в соответствующие федеральные службы, которые выразили готовность помочь разрешить ситуацию.