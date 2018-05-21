Киев, 21 мая, 2018, 14:21 — ИА Регнум. Минимальная цена для промышленных потребителей на газ с 1 июня 2018 года вырастет на 8,9% по сравнению с маем до 9,952 тыс. гривен ($380) за 1 тыс. кубометров, сообщает 21 мая УНИАН.

Torange.biz Тарифы на газ

Согласно сообщению, максимальная цена также вырастет до 8,5% до 10,894 тыс. гривен ($420) за 1 тыс. кубометров. Цены устанавливает «Нафтогаз Украины». Если покупатель газа не имеет задолженностей перед «Нафтогазом», а также приобретает не менее 50 тыс. кубометров газа в месяц, то для него будет действовать минимальная цена.

Читайте также: Украина на 20% увеличила запасы газа

Напомним, эксперты отмечают, что на Украине резко выросла протяженность газопроводов в аварийном состоянии из-за политики «Нафтогаза», который не заботится о трубах.