Ярославль, 21 мая, 2018, 14:15 — ИА Регнум. Решение сенатора от Ярославской области Анатолия Лисицына снять свою кандидатуру с предварительного голосования «Единой России» на выборах депутатов областной думы прокомментировал ярославский политолог Александр Миклин.

Александр Миклин

«Как мне кажется, Анатолий Лисицын отказался играть по чужим правилам. Уже третий раз подряд, при третьем губернаторе его не рады видеть на предварительном голосовании партии «Единая Россия». При губернаторе Сергее Вахрукове он с треском «проиграл» общерегиональные праймериз и лишь в результате личного вмешательства Владимира Путина оказался в Совете Федерации после молниеносной рокировки с Николаем Тонковым. Прошло четыре года, и экс-губернатор Лисицын вновь участвовал в праймериз правящей партии на выборах в областную думу, дабы подтвердить свою сенаторскую должность. И вновь партийцы подложили ему свинью — предложив избираться от Углича, местные власти при покровительстве уже губернатора Сергея Ястребова сделали всё, чтобы усложнить Анатолию Лисицыну победу в праймериз. Прошло ещё пять лет. И уже при губернаторе Миронове Лисицын отказывается участвовать в праймериз, видимо, предполагая, что он не может рассчитывать на благополучный для себя результат», — высказал своё мнение Александр Миклин в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM.

Политолог особо отметил, что праймериз являются внутрипартийной процедурой и не регулируются российским законодательством. По мнению Миклина, результат праймериз скорее зависит от мнения партийных чиновников, чем собственно от результатов голосования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сенатор и экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын отказался продолжать участие в праймериз «в силу не зависящих от него обстоятельств, не позволяющих провести полноценную предвыборную кампанию».