Москва, 21 мая, 2018, 14:15 — ИА Регнум. В ближайшее время будет подписан перечень поручений главы правительства РФ по реализации майского указа президента России Владимира Путина. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании с вице-премьерами.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«В ближайшее время я подпишу перечень поручений по его (майского указа президента РФ) реализации. Этот перечень практически готов», — сказал глава правительства России.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая, в день своей инаугурации, Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года». В документе перечисляются стратегические цели, достижение которых кабинет министров РФ обязан обеспечить для «осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития» страны.

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